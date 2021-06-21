Австралию уличили в экологическом саботаже

Австралия отклонила предложение по реализации крупного проекта в сфере возобновляемой энергетики, заявив, что он окажет негативное влияние на экологию, пишет Bloomberg. Местная исследовательская организация уличила власти в том, что так они могут саботировать «озеленение» сектора.

«Федеральное правительство вновь продемонстрировало, что не хочет поддерживать проекты, которые ускорили бы отказ от ископаемого топлива», — сказал Дэн Гохер, директор по вопросам климата и окружающей среды в Австралийском центре корпоративной ответственности.

Материалы по теме Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает? Бизнес в клеточку. Труд заключенных — прибыльное дело. Сколько зарабатывает на колониях Россия?

При этом «то же самое правительство» одобрило постройку угольной шахты Кармайкл, которая, по мнению активистов, может угрожать местной экосистеме, указал Уилл Эдмондс, специалист по Австралии из проекта BloombergNEF, посвященного вопросам энергетического перехода.

Сейчас страна является одним из крупнейших экспортеров угля в мире и защищает свой сектор добычи ископаемого топлива, несмотря на растущие опасения по поводу его роли в изменении климата. Так, премьер-министр Скотт Моррисон отказался установить конкретные сроки, в которые Австралия должна полностью исключить выбросы в атмосферу, за что его критиковали и инвесторы, и союзники.

Отклоненный властями проект «Азиатский хаб возобновляемой энергии» (Asian Renewable Energy Hub) предполагал использование ветряной и солнечной генерации для производства водорода и аммиака, однако в местном министерстве окружающей среды заявили, что его реализация станет угрозой для характерных для данного региона видов животных.

Уголь является вторым по величине экспортным продуктом Австралии. При этом в конце прошлого года этот сектор местной промышленности столкнулся с трудностями из-за ограничений на поставки, ставших следствием торговой войны с Пекином. Российские компании увидели в этом возможность нарастить собственный экспорт в Китай.