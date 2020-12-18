Торговая война между Китаем и Австралией ужесточилась

Австралия подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) на действия Китая, который ввел пошлины на ячмень и ряд других товаров. Об этом заявил австралийский министр по торговле, инвестициям и туризму Саймон Бирмингем. Торговая война между странами ужесточилась.

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Бирмингем отметил, что разбирательство в ВТО может занять годы, но правительство было вынуждено обратиться к такому инструменту разрешения споров. Китай начал конфликт с Австралией в октябре, после того, как последняя призвала к международному расследованию происхождения коронавируса. В ноябре Пекин решил прекратить закупку у Австралии как минимум семи товарных категорий.

Также Китай повысил пошлины на австралийские вина. Бирмингем назвал это сокрушительным ударом, а также «несправедливой, необоснованной и неоправданной» мерой.

Кроме того, Пекин фактически запретил поставки австралийского угля. Этой ситуацией захотели воспользоваться российские компании, ожидающие увеличения импорта в КНР в десятки раз в течение нескольких лет. Уголь является вторым по величине экспортным продуктом Австралии.