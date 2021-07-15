В европейской стране начали очищать воздух с помощью граффити

На нескольких зданиях в столице Венгрии Будапеште появились новые граффити. Работы написаны специальной краской, которая очищает воздух от вредных веществ, сообщает Euronews.

Европейские уличные художники создали фрески в рамках проекта «Городской лес». Они использовали фотокаталитическую краску. В ее составе есть уникальные пигменты, которые циркулируют под воздействием солнечного света. Они поглощают вредные вещества в воздухе и превращают их «в безобидные нитраты». Таким способом художники начали привлекать внимание жителей страны к проблеме загрязнения окружающей среды и нехватки растений в городах.

На одной из стен художники нарисовали граффити площадью 500 квадратных метров. Там изображен яркий пейзаж с горами, птицами и подростком, перешагивающим через реку. По словам одного из создателей композиции Барнабаса Янковица, подобная фреска способна заменить 500 деревьев.

Ранее эксперты в сфере экологии назвали бессмысленным процесс лесонасаждения, который считается способом борьбы с изменениями климата. Специалисты призвали использовать более долговременные методы, так как растениям необходимо большое количество времени, чтобы стать способными «улавливать» углерод в атмосфере.