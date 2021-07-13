Разработан новый план спасения планеты

Рабочая группа ООН по работе с проблемами экологии представила глобальный проект защиты биоразнообразия и спасения планеты от климатических потрясений в ближайшее десятилетие. Эксперты предлагают внести корректировки в систему производства и потребления продуктов питания, в том числе путем отказа от пластика, и предпринять новые меры защите животных от вымирания, пишет The Guardian.

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Представители ООН внесли в проект новой Конвенции о биологическом разнообразии (Convention on Biological Diversity, CBD) 21 цель. До 2030 года запланировано сократить использование пестицидов в сельском хозяйстве на две трети, реформировать систему стимулов для производителей, увеличить количество государственных субсидий на положительные или нейтральные для природы инициативы. Включены в CBD и задачи против разрушения экологии, по усилению защиты 30 процентов Мирового океана и суши к концу десятилетия. К середине века эксперты ставят в приоритет снижение уровня вымирания видов животных на 90 процентов и повышение целостности всех экосистем.

Отдельное внимание в конвенции уделено вопросам здорового существования человека. Предлагается снизить загрязнение из всех источников, в том числе за счет сокращения пластиковых отходов. В ближайшее десятилетие, по мнению представителей ООН, для благополучия человечества потребуется увеличение площади природных уголков в городских и других густонаселенных территориях.

«Требуются срочные меры на глобальном, региональном и национальном уровнях для преобразования экономических, социальных и финансовых моделей деятельности людей. К 2030 году необходимо начать восстановление естественных экосистем, чтобы к 2050 году прийти к нулевым выбросам углекислого газа и минимальному воздействию на окружающую среду», — исполнительный секретарь CBD Элизабет Мрема.

Новые цели CBD в октябре 2021 года представят на согласование в китайском городе Куньмин на глобальной конференции ООН по теме экологической цивилизации. Далее документ предложат на рассмотрение и ратификацию 196 странам, подписавшим Конвенцию о биологическом разнообразии, принятую 5 июня 1992 года в Рио-де-Жанейро.

Проект ООН отчасти является продолжением уже имеющегося Парижского соглашения, по которому более 200 стран мира обязались прийти к «нулевому углеродному следу» до 2050 года. Дополнительные меры по защите планеты от глобального потепления Евросоюз закрепил в климатическом законе, принятом в конце июня 2021 года. Члены ЕС взяли на себя ответственность до конца текущего десятилетия сократить выбросы CO2 на 55 процентов по сравнению с 1990 годом.