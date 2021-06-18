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Определена плата за нежелание делать экономику «зеленой»

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Фото: Максим Шеметов / Reuters

Сотрудники Международного валютного фонда предложили минимальную цену на выбросы углерода, способную замедлить глобальное потепление в следующем десятилетии, пишет Blooomberg. Таким образом, организация определила плату за нежелание отдельных стран делать свою экономику более «зеленой».

Опубликованный 18 июня документ все еще обсуждается исполнительным директором и членами МВФ. В нем сотрудники фонда предложили в качестве решения климатического вопроса ввести минимальные цены на углерод — разные для каждой страны, в зависимости от уровня развития. Это предложение перекликается с дискуссией о минимальной глобальной ставке корпоративного налога.

МВФ предлагает установить для США, Китая, Индиии, Великобритании, стран ЕС и Канады трехуровневый минимум цен на углерод, где за тонну развитые страны будут вынуждены платить 75 евро, а развивающиеся страны с высоким и низким доходом — по 50 и 25 долларов, соответственно. Такие меры должны сократить к 2030 году выбросы по всему миру на 23 процента относительно текущих средних показателей и сделают вклад в соблюдение Парижского соглашения по удержанию температуры не ниже двух градусов Цельсия.

Сосредоточение внимания на небольшом количестве крупных источников выбросов «упростит переговоры и в то же время охватит большой процент мирового загрязнения, сделав важный шаг в сокращении выбросов парниковых газов», — заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Глава МВФ считает, что, хотя обычно вопрос урегулирования выбросов решается налогообложением, установление квот на эмиссии газов будет не менее эффективно.

Согласно документу, план может стимулировать небольшое дальнейшее сокращение выбросов, и, если он будет расширен и включит всю Большую двадцатку, то охватит 85 процентов прогнозируемых глобальных выбросов углекислого газа.

Сотрудники МВФ поделились, что на данный момент около четырех пятых мировых выбросов никак не оплачивается, а средняя цена за тонну составляет 3 доллара.

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