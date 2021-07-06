Посадку деревьев ради климата назвали «бессмысленной»

Эксперты в сфере экологии оценили эффективность посадки деревьев для борьбы с изменениями климата. Они назвали процесс лесонасаждения бессмысленным, так как растениям требуются большое количество времени, чтобы стать «эффективными хранилищами углерода». Об этом сообщает Dezeen.

Издание узнало мнение специалистов о лесонасаждении как способе «улавливать» углерод в атмосфере. По словам экспертов, леса становятся способными удерживать вредное вещество по меньшей мере спустя десять лет после высаживания. Чтобы добиться нужного эффекта, за насаждениями необходимо ухаживать в течение десятилетий.

«Итак, вы сажаете молодые деревья, а затем вам нужно поддерживать их в течение ста лет. Это несколько поколений людей. Сколько компаний работают на протяжении ста лет в наши дни? Каким образом кто-то может позволить себе поддерживать этот лес, нанимая для этого специальную команду? В этом нет никакого смысла», — пояснил генеральный директор компании Nori Пол Гэмбрилл (Paul Gambrill).

Специалисты подчеркнули, что деревья вырубают, используя в качестве топлива, а в лесах могут случаются пожары. В итоге из-за процессов гниения и горения накопленный углерод быстро возвращается в атмосферу. Эксперты призвали найти «более долговременные» методы и сажать деревья разумно, чтобы создать «сбалансированную экосистему». Представитель компании Interface Джон Ку (Jon Khoo) предложил комплексный подход — высаживать мангровые леса и водоросли, а также использовать специальные механизмы для вылавливания углекислого газа из воздуха.

Ранее вопросом улавливания углерода обеспокоилась норвежская нефтяная компания Equinor. Она объявила о планах утроить производство водорода в Великобритании, построив крупнейший в мире промышленный комплекс по выработке «чистого» топлива. На заводе будут действовать специальные технологии для улавливания и хранения вредного вещества.