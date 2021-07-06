Человечество отказалось признать серьезность глобального бедствия

Большинство жителей различных стран мира отказываются признавать серьезность глобального потепления и считают, что еще достаточно времени для спасения планеты. При этом каждый третий опрошенный британской компанией Mintel не согласен, что его государство виновно в губительном изменении климата, пишет The Guardian.

Согласно опросу, который аналитики провели в 16 странах, около 54 процентов респондентов уверены, что человечеству удастся спастись от экологического бедствия. Каждый второй житель убежден, что может лично повлиять на улучшение состояния окружающей среды — чаще всего так реагировали люди старше 55 лет. В исследовании приняло участие население Бразилии, Индии, Китая, Японии, Великобритании, США, Италии, Испании, Южной Корее, Австралии, Таиланда, Канады, Ирландии, Франции, Польши и Германии.

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Самыми пессимистичными в вопросах предотвращения климатической катастрофы оказались японцы, только 15 процентов опрошенных считают, что способны повлиять на спасение человечества от глобального потепления, 35 процентов соглашаются, что у планеты есть время на то, чтобы разобраться с главными угрозами климату. Позитивнее остальных настроены жители Бразилии, Испании, Канады, Италии, Китая и Таиланда.

«Хорошая новость в том, что в большинстве стран люди склонны считать, что у мира есть время для искупления вины перед природой. Оптимизм тесно связан с ощущением, что индивидуальное поведение каждого имеет значение в общей проблеме», — пояснил старший консультант Mintel Ричард Коуп.

Около 44 процентов респондентов заявили, что их государство страдает от глобального потепления, 33 процента считают, что их страна усугубляет экологические проблемы. Среди последних население Великобритании (44 процента), Германии (45 процентов), США (46 процентов) и Канады (51 процент).

Участники опроса отмечают, что для контроля загрязнения окружающей среды важна маркировка продукции о том, на предприятии с какой уровень выбросов CO2 она произведена. Аналитики обратили внимание и на замкнутый круг в потребительском поведении. По мере роста температуры во всем мире большинство людей прибегают к установке кондиционеров, что увеличивает выбросы углерода.

Бороться с климатическими угрозами зачастую приходится экологическим организациям. За последние несколько месяцев экоактивистам удалось добиться ограничений по выбросам для мировых нефтяных гигантов, в том числе к Exxon, Shell, Chevron. Директор глобальной энергетической политики в Колумбийском университете Джейсон Бордофф отмечает, что сдерживания в работе частных компаний могут обернуться еще большими проблемами для окружающей среды из-за господства госпромышленности, которая работает с меньшей прозрачностью в плане вреда природе.