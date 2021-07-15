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Самые крупные леса в мире стали опасными

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Фото: Getty
Самые крупные в мире леса Амазонии в Бразилии стали опасными для природы из-за пожаров

Тропические леса Амазонии в Бразилии, являющиеся самыми крупными в мире, стали представлять опасность для экологии. Количество углекислого газа, которое выделяют природные насаждения из-за массовых пожаров и вырубок, превысило объемы поглощения деревьями вредных выбросов из воздуха, пишет The Guardian.

Согласно последним исследованиям экологов, гигантский лес еще десять лет назад был мощным поглотителем из окружающей среды CO2, провоцирующего глобальное потепление, а теперь сам ведет к климатическому кризису. Заросли Амазонии стали производить ежегодно полтора миллиарда тонн парникового газа, а забирают из воздуха лишь полтонны.

Тропические леса стали серьезным источником выбросов из-за пожаров и вырубок, которые устраивают фермеры, чтобы расчистить территорию под выращивание сои или разведение скота. Второй причиной изменения экосистемы лесов ученые называют аномальные засухи, вызванные глобальными проблемами с климатом.

«Сжигание леса производит примерно в три раза больше CO2, чем лес способен поглотить. Еще одна плохая новость заключается в том, что в местах, где вырубка лесов составляет треть или более от площади, выбросы углерода в десять раз выше, чем в местах, где вырубка менее 20 процентов», — сообщила руководитель исследования Лучиана Гатти из Национального института космических исследований в Бразилии.

Данные по выбросам углекислого газа от зарослей Амазонки собирали при помощи самолетов на высоте до 4,5 тысячи метров. Предыдущие исследования, которые уже свидетельствовали о том, что крупнейшие леса мира превращаются в серьезный источник CO2, получили со спутника.

«Люди думают, что преобразование большего количества земель в сельское хозяйство повысит производительность. На самом деле, человечество несет потери из-за негативного воздействия на природу. Соевая промышленность Бразилии теряет 3,5 миллиарда долларов в год из-за экстремальной жары, которая последовала за уничтожением лесов», — добавила Гатти.

В конце июня президент Бразилии Жаир Болсонару направил в леса Амазонии солдат национальной армии, чтобы пресечь вырубки и пожары. Ранее министр окружающей среды Рикардо Саллес подал в отставку после подозрений в свой адрес о пособничестве лесным браконьерам и других нарушениях природоохранного законодательства.

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