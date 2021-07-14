Лето обернется катастрофой для китайских мегаполисов

«Гринпис» в Восточной Азии предупредила о катастрофических последствиях глобального потепления для китайских мегаполисов. В своем докладе, на который ссылается Bloomberg, организация прогнозирует рекордно высокие температуры, наводнения и засуху.

По данным «Гринпис», потепление в районе некоторых крупных мегаполисов Китая может достичь 2,6 градуса Цельсия к 2100 году и продлить примерно на месяц лето в этих регионах. При этом наибольшим рискам подвержена местность в областях Пекина, Шанхая и между городами Гуанчжоу и Шэньчжэнь.

Материалы по теме «Тут все разваливается» Долги, протечки и горы мусора: как несколько тысяч россиян стали заложниками управляющей компании Прожиточный минимум Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей

Если «промежуточный сценарий» Межправительственной группы ООН по изменению климата сбудется, и глобальные выбросы достигнут пика в 2040 году, то в Пекине и его окрестностях будет наблюдаться самый высокий рост температуры. Эксперты считают, что в среднем в столице станет теплее на 2,2-2,4 градуса Цельсия. В то время как в Шанхае, Дельте Жемчужной реки и главном производственном центре Китая, который находится в районе Гуанчжоу-Шэньчжэнь, дожди станут на 25 процентов сильнее.



По мнению cоавтора исследования «Гринпис» Лю Цзюньянь, «Китаю необходимо срочно определить риски и выяснить, какие регионы им подвержены», а также «улучшить взаимодействие ученых и политиков, проверить устойчивость разных сфер к климатическим изменениям и наладить сотрудничество между правительственными ведомствами».

Пекин объявил 11 июля о желтом уровне опасности из-за самых сильных в году осадков, которые могут вызвать наводнения — в отдельных районах ливень длился 36 часов. Власти города закрыли некоторые туристические объекты и школы, а также отменили сотни авиарейсов. Стихия затронула и другие северные провинции Китая, среди которых Внутренняя Монголия и Ляонин.

В начале июля Национальный климатический центр Китая предупредил о предстоящих этим летом наводнениях и засухах. По данным организации, в некоторых регионах количество осадков на 50 процентов превышает норму, а средние температурные значения в первой половине года были самыми высокими с 1961 года.