Великобританию обвинили в захламлении Турции

Экологическая организация Greenpeace обвинила Великобританию в создании незаконной свалки пластика на территории Турции. В стране в огромных масштабах захламляют дороги, поля и реки, пишет «Би-би-си».

По данным экологов, британский пластиковый мусор незаконно вывозят в Турцию в огромных количествах. За 2020 год порядка 40 процентов или 210 тысяч тонн всего использованного в Соединенном Королевстве пластика отправили именно в это государство. Данный объем в 18 раз больше экспорта аналогичного мусора из Великобритании в Турцию за 2016 год.

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Далеко не все из этих отходов перерабатываются должным образом, из-за чего Турция попросту превращается в «крупнейшую в Европе свалку пластиковых отходов». Организация обследовала десять участков на юге курортной страны и обнаружила пластиковые пакеты и упаковку из британских магазинов. Находка в виде теста на антиген коронавируса подтвердила гипотезу экологов, что мусору меньше года.

В ответ на эти обвинения правительство Великобритании заявило, что страна является «мировым лидером в борьбе с загрязнением от пластика». При этом страна является первой по объему пластиковых отходов в пересчете на численность населения. Больше пластика, чем в Великобритании, образуется только в США.

«Мы ясно понимаем, что Великобритании следует перерабатывать больше отходов самой, поэтому стремимся запретить экспорт пластика в страны, не входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также пресечь его незаконный экспорт в такие страны, как Турция, усилив контроль за этим», — заявили в министерстве окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании.

Больше всего отходов из Великобритании, помимо Турции, направляют в Малайзию и Польшу. Старший специалист по пластмассам в Greenpeace UK Нина Шранк (Nina Schrank) призвала британское правительство к 2025 году вдвое сократить использование в стране одноразового пластика.

Лидером по переработке свозимых со всего мира твердых бытовых отходов до начала 2021 считался Китай. Министерство охраны окружающей среды КНР положило конец этой многолетней практике из-за огромного ущерба экологии страны, так как не все китайские предприятия добросовестно занимались рециклингом мусора.

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