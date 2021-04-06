Жители российского города завалили подъезд мусором

Жители Красноярска из-за проблем с мусоропроводом завалили мешками и ненужными вещами подъезд одного из жилых домов. Собственники квартир обращались за помощью в управляющую компанию, однако повлиять на ситуацию не удалось. Об этом сообщает издание «ТВК Красноярск».

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Мусоропровод забился в девятиэтажном доме на улице Металлургов. Одна из жительниц сняла происходящее в подъезде на видео. На нем можно заметить, что почти каждая площадка лестничного пролета завалена мешками с отходами, пакетами и ненужными коробками. В издании «NGS24.RU» уточнили, что жильцы также стали выбрасывать мусор из окон.

Проблема в подъезде существует на протяжении нескольких дней. Несмотря на заявку собственников в УК «Городская», служба не прочистила мусоропровод, а коммунальщики не стали забирать мусор с верхних этажей. Россияне пожаловались, что в здании появился неприятный запах. Они опасаются, что у них могут завестись крысы. В разговоре с изданием представители компании отметили, что знают о проблеме, и пообещали решить ее.

В ноябре 2020 года подъезд одного из жилых домов Пензы превратился в полосу препятствий с лужами кипятка и крысами. Причиной затопления стала забитая канализация. Жильцы пожаловались, что из-за высокой влажности в стенах здания появились трещины и покосились ступеньки. В управляющей компании отметили, что окончательно решить вопрос может только замена всех труб.

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