Жители российской многоэтажки пожаловались на коллекционирующего мусор дворника

Жители многоэтажки в Казани пожаловались на дворника, который, вместо того чтобы наводить порядок, наоборот, коллекционирует мусор. Об этом сообщает «Татарстан-24».

Дворник и его жена родом из Узбекистана, и, как предполагают жильцы, в ближайшем будущем собираются домой. Россияне сделали такой вывод, поскольку пара таскает в подвал дома на улице Чкалова различный мусор.

Дворник с женой принесли в подвал множество предметов с ближайших свалок и утверждают, что это не хлам, а приличные вещи, которые им еще пригодятся. Для транспортировки своих находок пара использует в том числе детскую коляску.

Жители многоэтажки недовольны происходящим — из-за мусора в подвале их дома завелись крысы и насекомые. Люди воюют с дворником, пытаясь воспрепятствовать его проникновению в подвал, но пока договориться не удалось.

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