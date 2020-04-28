«Жилищник» объявил охоту на одуванчики

Руководство государственного бюджетного учреждения (ГБУ) Москвы «Жилищник» объявило охоту на одуванчики. Дворников заставили вырывать цветы из газона. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

На видео, опубликованном жительницей Даниловского района, зафиксировано, как сотрудники ГБУ «Жилищник» вручную пропалывают газон и убирают цветы вдоль улицы Павла Андреева. Сами дворники объяснили причину своих действий тем, что выполняли поручение начальства, и предложили обратиться к нему.

Из-за падения спроса на цветы в связи с распространением коронавируса в России ежедневно уничтожаются миллионы роз. Доходы компаний свелись фактически к нулю, а расходы остались прежними.

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