Рыба в российском городе оказалась под угрозой гибели из-за аномальной жары

Изнуряющая жара в Санкт-Петербурге поставила под угрозу уничтожения экосистемы водоемов российского города. Дальнейшее повышение температуры воды может оказаться пагубным для рыбы в Неве и других реках, сообщает Росприроднадзор.

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Экологи подчеркивают, что июльские аномалии с погодой приводят не только к активному цветению сине-зеленых водорослей в водоемах, но и снижению в них уровня кислорода. В Неве средняя температура воды летом обычно составляет около 20 градусов по Цельсию. Судя по замерам в полдень 14 июля, река уже прогрелась до 25,1 градуса. Если аномальная жара затянется, то может начаться массовый «замор рыбы», пояснили в ведомстве. В реках и водоемах города водятся окунь, судак, щука, лещ и другие виды рыб.

По состоянию на середину июля во многих водоемах Санкт-Петербурга из-за высокой температуры содержание растворенного кислорода снизилось до одного миллиграмма на литр и меньше. «Нормальное содержание кислорода на литр воды — 5-7 миллиграммов. Нижней границей содержания кислорода, при которой рыба начинает гибнуть, является в среднем 0,3-0,5 миллиграмма на литр», — добавляют инспекторы Росприроднадзора.

Сильная жара вынудила покинуть Москву стрижей. Птицы страдали из-за отсутствия корма, так как количество насекомых, которыми они питаются, сократилось после резкого повышения температур. Экологи связывают погодные аномалии с глобальным потеплением, серьезность угрозы которого отказываются признавать жители большинства стран мира.