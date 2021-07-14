Россиянам назвали вредные в жару продукты

Употребление некоторых продуктов может быть вредным в жаркую погоду. В частности, в летний период рекомендуется исключить из рациона соленые и копченые продукты, а также сладости, сладкие газированные напитки и кофе. Такой совет дала россиянам диетолог медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Маргарита Макуха в разговоре с РИА Новости.

Как объяснила эксперт, кондитерские изделия, сладкие напитки и мороженое не утоляют жажду, а наоборот, провоцируют ее. Они также неблагоприятно воздействуют на микрофлору кишечника, снижают иммунитет и могут вызвать аллергическую реакцию. Макуха подчеркнула, что в содержащих крем сладостях очень быстро размножаются болезнетворные бактерии.

Диетолог также предостерегла от употребления соленых и копченых продуктов, которые способствуют обезвоживанию организма. Вызвать его также может кофе, обладающее мочегонными свойствами. Также данный напиток оказывает воздействие на сердечно-сосудистую систему, поскольку усиливает частоту сердечных сокращений, добавила эксперт. Опасен и алкоголь, токсический эффект которого усиливается в жару.

Помимо этого Макуха также посоветовала воздержаться от быстрых углеводов и фастфуда, поскольку в жару снижается физическая активность.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала типичные ошибки россиян при выборе пищи в жару и рассказала, на что стоит обратить внимание. По словам специалиста, в летний период стоит выбирать более легкие продукты и отдавать предпочтение сезонным ягодам, фруктам и овощам.