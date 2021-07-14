Китай уличили в загрязнении океана фекалиями

Китай уличили в загрязнении Тихого океана фекалиями и сточными водами с 236 судов

В загрязнении Тихого океана сточными водами обвинили китайские корабли. Сброс фекалий с пришвартованных в портах судов уничтожает морскую экосистему, что подтверждают наблюдения из космоса американской компании Simularity, сообщает Insider.

По снимкам со спутника удалось установить колоссальный объем загрязнения Южно-Китайского моря от 236 китайских судов. Выбросы сточных вод из стоящих на якоре у архипелага Спратли бортов влияют на все живое в акватории, заявила основатель и директор Simularity Лиз Дерр.

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Когда судна долгое время остаются неподвижными, фекалии накапливаются в акватории. Образуется больше фитопланктона, который вызывает недостаток кислорода в воде и губительно влияет на рифы и рыбу. За последние пять лет выявлен резкий рост водорослей. Наблюдения из космоса вели с 14 мая 2016 года по 17 июня 2021-го.

«Это катастрофа эпических масштабов, и мы близки к точке невозврата. Коралловым рифам на восстановление требуется до 10 тысяч лет, а барьерным рифам и атоллам — от 100 тысяч до 30 миллионов лет», — добавила Дерр.

Филиппины, которые спорят с КНР о правах в Южно-Китайском море, заявили о проверке отчета Simularity. По словам сенатора Грейс По, Китай ведет себя в океане как в туалете, а также нарушает международное экологическое законодательство.

В начале июля несколько пляжей в Нью-Джерси, США, завалило сотнями медицинских шприцев. Как предположили спасатели и экологи, иглы выбросило на побережье Атлантического океана из городских канализаций, которые пострадали от сильнейших ливней из-за урагана «Эльза».