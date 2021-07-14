Китай начнет торговать вредными выбросами

Власти Китая объявили о запуске системы торговли квотами на вредные выбросы. Эксперты опасаются, что увеличение разрешений на загрязнение окружающей среды обострит проблему с глобальным потеплением, пишет Bloomberg.

Общенациональная система учета выбросов Emissions Trading Scheme (ETS) начнет работать уже в июле на Шанхайской экологической и энергетической бирже (Shanghai Environment and Energy Exchange (SEEE)). Первоначально инициатива охватит более двух тысяч организаций энергетического сектора, на которые приходится около половины образующегося в стране парникового газа.

Материалы по теме Между нами тает лед Дома миллионов россиян оказались под угрозой из-за тающей мерзлоты. Как спасти российскую Арктику? «Климатическая повестка стала ключевой» О растущем интересе бизнеса к климатическим проблемам и приоритетах на ближайшую перспективу

Правительство даст каждой электростанции право на определенный объем выбросов углекислого газа в год. Если компания будет работать «чище», неиспользованное право на загрязнение (или квоту) можно будет продать. Тем предприятиям, которые не готовы сокращать вред окружающей среде от своей деятельности, придется покупать дополнительные квоты. По словам заместителя министра экологии и окружающей среды Чжао Инминя, пилотные версии системы уже протестировали в ряде провинций Китая.

«Выбросы CO2 пока оцениваются примерно в 6,18 доллара за тонну. Нам нужна разумная цена, чтобы продемонстрировать решимость Китая добиться углеродной нейтральности, дать положительный сигнал предприятиям, которые обязуются сократить выбросы», — заявил чиновник.

По оценкам аналитиков, торговля квотами на выбросы может вызвать обратный эффект. И без того углеродоемкие предприятия станут еще опаснее для экологии. Согласно прогнозам SEEE, новый рынок для контроля загрязнений станет крупнейшим в мире и в конечном итоге охватит в КНР до десяти тысяч предприятий, на долю которых приходится около пяти миллиардов тонн углекислого газа.

В начале июля в новом исследовании об угрозах человечеству от глобального потепления, опубликованном на научном портале Frontiers, ученые выяснили, что китайские мегаполисы Пекин, Шанхай и Ханьдань являются самыми опасными для жизни по уровню загрязнения. Города входят в топ-25 рейтинга населенных пунктов с самой высокой концентрацией CO2 на человека.