Названы самые опасные для планеты города

Китайские ученые назвали самые большие источники парниковых газов. Как пишет Reuters, Москва, Пекин и Токио оказались среди 25 наиболее опасных для планеты городов.

В опубликованном на научном портале Frontiers исследовании сравнивались данные о выбросах парниковых газов в 167 городах из 53 стран. Лидером по эмиссиям стал Китай — на его счету 23 города, среди которых Пекин, Шанхай и Ханьдань. Китайские мегаполисы вместе с Москвой (Россия) и Токио (Япония) производят 52 процента мировых выбросов.

По мнению исследователей, потепление климата по сравнению с доиндустриальным уровнем уже превысило один градус Цельсия и рискует перейти установленный в Парижском соглашении предел в 1,5-2 градуса Цельсия.

Ученый-эколог из Университета Сунь Ятсена в городе Гуанчжоу Шаоцин Чен назвал свою научную работу первой, в которой учитывались климатические цели мегаполисов и прогресс в их достижении. Полного сокращения выбросов стремятся добиться 68 городов из преимущественно развитых стран. Исследованию подверглись 42 из них, и только 30 (в Европе и США) пока что смогли успешно снизить уровень выбросов.

Чен и его коллеги предупредили, что данные исследования могут быть неточными, поскольку города предоставили отчеты по выбросам за разные периоды времени. Например, сложно сравнивать цифры с 2005 года по настоящее время со статистикой за последние пару лет.

Однако анализ подтверждает ожидания ученых, что в развивающихся странах вроде Китая больше всего выбросов на душу населения приходится в производственных центрах, а в развитых странах — в мегаполисах с высоким уровнем потребления.

По словам бывшего советника Всемирного банка по устойчивому развитию и изменению климата Дэна Хорнвега, не все экономики в мире достигли уровня Европы и могут развиваться климатически нейтрально. Чтобы угнаться за развитыми государствами, страны типа Китая и Индии вынуждены производить тонны выбросов.

В другом исследовании, опубликованном в 2018 году в журнале Environmental Research Letters, был проанализирован углеродный след 13 тысяч разных по размеру городов. Ученые обнаружили, что 100 городов, в которых проживает 11 процентов мирового населения, производят 18 процентов выбросов. Соавтор научной статьи 2018 года, профессор географии и урбанистики Йельского университета Карен Сето считает, что, несмотря на маленькую выборку, новый анализ «способствует расширению научных исследований и нашему представлению о городских выбросах».