Российский город снова возглавил рейтинг мегаполисов с самым грязным воздухом

Красноярск снова возглавил рейтинг мегаполисов мира с самым высоким уровнем загрязнения атмосферы. Об этом свидетельствуют данные сервиса IQAir, отслеживающего качество воздуха в реальном времени.

По состоянию на 13:20 по московскому времени столица Сибири заняла первое место списка. Индекс качества воздуха (AQI) в российском городе достиг 158. На второй строчке расположилась столица Перу Лима с показателем в 152. Грязным оказался воздух и в Ташкенте (Узбекистан), Дели (Индия), Джакарте (Индонезия), Дакке (Бангладеш) и Сантьяго (Чили).

Относительно чистой оказалась атмосфера в Кучинге (Малайзия), Париже (Франция), Шэньчжэне (Китай), Брюсселе (Бельгия), Софии (Болгария), Тайбэе (Тайвань). Москва заняла 50-ую позицию с индексом, равным 50. Наименьшее количество загрязнений зафиксировали в Портленде (США), Милане (Италия), Загребе (Хорватия) и Праге (Чешская Республика).

Красноярск занял первую строчку рейтинга в августе 2020 года с индексом в 158. На втором месте расположилась Джакарта (Индонезия) с показателем 141. Тройку замкнул Лондон (132). В топ-10 попали китайские Пекин и Шэньян, Дубай (ОАЭ), Дакка (Бангладеш), Дели (Индия), Тегеран (Иран) и Ташкент (Узбекистан).

Эксперты оценивают качество воздуха (AQI) по шкале. В зависимости от уровня загрязнения атмосферы города распределяют по зонам, из которых зеленый сектор соответствует «хорошему» показателю, желтый — «умеренному» и так до последнего фиолетового, который обозначает «повышенную опасность».