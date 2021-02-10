Киев вошел в топ городов с самым грязным воздухом в мире

Украинская столица вошла в топ-20 городов с самым грязным воздухом в мире. Об этом свидетельствуют данные портала Iqair, который занимается мониторингом загрязнений атмосферы в реальном времени.

Так, по информации на 10.00 по местному времени (11.00 мск) 10 февраля, Киев занимал 14-ю строчку в этом списке. Индекс загрязнения в нем оказался на уровне 126 при норме в 50, что характеризуется как «нездоровый для чувствительных групп населения».

В свою очередь, украинский портал ТСН со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию им. Срезневского сообщил, что в указанное время концентрация вредных веществ в Киеве была превышена в несколько раз. В частности, уровень диоксида серы оказался выше нормы примерно в три раза, а диоксида азота — в пять-семь раз.

Отмечается, что на первом месте в рейтинге портала оказался пакистанский Лахор, на втором — бангладешский город Дакка. Концентрация вредных веществ в них характеризуется как «вредная» и «очень вредная».

В апреле 2020 года Киев ненадолго был признан городом с самым грязным воздухом в мире из-за лесного пожара, который случился в районе Чернобыльской АЭС. Густой смог с радиоактивной пылью окутал город на несколько суток, из-за чего многие жители начали чувствовать недомогание.