Загрязненный пожаром в Чернобыле воздух двинется на юг

Воздух, загрязненный продуктами горения после долгих пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения, далее будет двигаться на юг и юго-восток. Прогноз по передвижению воздушных масс составил Центр ядерной и радиационной безопасности Украины.

Согласно интерактивной карте, на протяжении всего дня 14 апреля поток воздуха будет двигаться в сторону Киева и накрывать столицу Украины. В это время в воздухе, возможно, будут фиксироваться частицы радиоактивного цезия-137, но даже максимальная концентрация вещества не нанесет вреда здоровью и не превысит норму.

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В ночь на 15 апреля поток воздуха из Чернобыльской зоны немного изменит направление и будет перемещаться на юго-восток, в сторону Харькова, однако дойдет ли поток до города — не уточняется. Также в сообщении нет сведений, дойдут ли воздушные массы до России, а именно до Белгородской области, которая граничит с Харьковской областью.

Отмечается, что небольшие очаги возгорания в отдельных районах зоны отчуждения до сих пор не удалось потушить, несмотря на дождливую погоду.

Ранее сообщалось, что дождливая погода помогла потушить пожар в Чернобыле, который разгорелся 10 дней назад и подошел вплотную к хранилищу радиоактивных отходов и станции. Многие бывшие села рядом с АЭС сгорели, уничтожен Рыжий лес. По предварительной версии, причиной стали несколько поджогов.

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