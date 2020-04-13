На Украине заявили об отсутствии угрозы для ЧАЭС из-за пожара в Чернобыле

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) заявили об отсутствии угрозы для ЧАЭС и хранилищ ядерного топлива из-за пожара в Чернобыле. Об этом сообщает «Интерфакс».

Директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук заявил, что на данный момент ГСЧС работает над локализацией и тушением пожара.

Также, по его словам, радиационный фон в зоне отчуждения ЧАЭС находится в норме.

Ранее сообщалось, что пожар в Чернобыльской зоне отчуждения почти достиг хранилищ с радиоактивными отходами и ситуация близка к критической.

С пожарами лесов на территории зоны отчуждения в Чернобыле борются вторую неделю. Огонь перешел на левый берег реки Припять и подобрался непосредственно к атомной станции. Территории многих бывших сел рядом с АЭС сгорели, уничтожен Рыжий лес. В тушении принимает участие авиация.

Ранее по факту поджога полиция задержала 27-летнего жителя одного из сел Киевской области. Он рассказал, что в трех местах поджег мусор и траву ради забавы, после чего «огонь ветром опрокинуло дальше».

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