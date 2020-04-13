Огонь в Чернобыле достиг хранилищ с радиоактивными отходами

Очаги возгорания в Чернобыльской зоне находятся в нескольких километрах от хранилищ с радиоактивными отходами, ситуация критическая. Об этом заявил член общественного совета при государственном агентстве по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко на своей странице в Facebook.

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«Сейчас огонь добрался к Припяти и находится в двух километрах прямо от хранилищ радиоактивных отходов "Подлесный", где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и от самой ЧАЭС», — написал он.

Емельяненко добавил, что в данный момент пожар двигается в сторону атомной электростанции, так как туда дует ветер.

С пожарами лесов на территории зоны отчуждения в Чернобыле борются вторую неделю. Огонь перешел на левый берег реки Припять и подобрался непосредственно к атомной станции. Территории многих бывших сел рядом с АЭС сгорели, уничтожен Рыжий лес. В тушении принимает участие авиация.

Ранее по факту поджога полиция задержала 27-летнего жителя одного из сел Киевской области. Он рассказал, что в трех местах поджег мусор и траву ради забавы, после чего «огонь ветром опрокинуло дальше».

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