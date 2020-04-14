В Киеве замерили радиационный фон из-за пожаров в Чернобыле

В Киеве начали регулярные проверки радиационного фоне из-за пожаров в районе Чернобыльской АЭС, пока ситуация не вызывает опасений. Об этом заявил на брифинге мэр Виталий Кличко, передает «Интерфакс».

По его словам, фон составляет менее 0,013 микрорентген в час при норме 0,03 микрорентген в час. Пожары продолжаются в нескольких лесничествах, в зоне отчуждения работают спецслужбы из нескольких городов Украины, в том числе из Киева.

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Кроме того, пожары начались и в пригородах Киева, из-за поджогов травы начал тлеть и торф. Кличко призвал всех, кто стал свидетелем такого правонарушения, сообщить об этом в полицию. Также мэр напомнил, что штрафы для поджигателей увеличены до 150 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что пожарным удалось остановить пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, который продолжался уже 10 дней. Спасатели создали около 110 километров заградительных полос. Огонь уже не угрожает атомной электростанции и хранилищам радиоактивных отходов. По предварительной версии, причиной стали поджоги.

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