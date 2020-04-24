Киев снова стал городом с самым грязным воздухом в мире

Киев снова возглавил рейтинг городов мира по уровню загрязнения воздуха. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщают «Українські Новини».

По данным портала iqair.com, который отслеживает качество атмосферы в крупнейших городах планеты, в украинской столице индекс качества воздуха составляет 155 пунктов при норме в 50. Киев обогнал Дели (141 пункт) и Катманду (122 пункта). В пятерку «лидеров» также вошли Кувейт и Брюссель.

Киев ненадолго стал городом с самой загрязненной атмосферой в мире из-за окутавшего город смога неделю назад, 17 апреля. Непосредственной причиной загрязнения стали пожары в Чернобыльской зоне отчуждения. По данным на 23 апреля, в Киеве было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций диоксида азота, частично диоксида серы и формальдегида. Гарь из Чернобыльской зоны накрыла западные районы области.

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