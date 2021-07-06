Вредные выбросы превратили в предмет искусства

Британский и итальянский фотограф Марина Витальоне решила привлечь внимание общественности к загрязнению воздуха, превратив частицы выбросов в предмет искусства при помощи микроскопа и старинной техники съемки. Работы представлены в Лондоне на выставке, посвященной экологическим проблемам планеты, пишет «Би-би-си».

Для воплощения идеи фото на зеленую тематику Марина Витальоне работала вместе с учеными из Лондонской сети контроля качества воздуха (London Air Quality Network), чтобы получить доступ к пробам выбросов в столице Великобритании. Образцы пыли и других загрязняющих частиц, которые оказались в воздухе различных районов города, художница сфотографировала через микроскоп, а затем напечатала по традиционной фотографической технике цианотипии, при которой изображение получается ярко-синего цвета с полутонами.

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«На эстетическом уровне сине-голубой оттенок цианотипов напоминает мне чистое безоблачное небо, контрастирующее с серыми облаками, которые мы видим при загрязнении воздуха. Целью было сделать невидимое видимым и по-новому показать проблему с вредными выбросами», — рассказала Витальоне о серии снимков, представленных на выставке What On Earth лондонской галереи Koppel Project Exchange.

Профессор Имперского колледжа Лондона (Imperial College London (ICL)) подчеркивает, что говорить об экологических угрозах важно и в искусстве, так как загрязнение атмосферы приводит к повышению заболеваемости населения астмой, деменцией, развитию проблем с сердечно-сосудистой системой.

«По оценкам ВОЗ, загрязнение воздуха является причиной ранней смерти семи миллионов человек во всем мире ежегодно», — добавил профессор.

Проблемы загрязнения воздуха токсичными веществами волнуют большинство жителей Великобритании. В конце июня с обращением к премьер-министру Борису Джонсону обратился Альянс врачей и медсестер, требуя корректировки экологической политики в области бизнеса и снижения нормы допустимого содержания мелкодисперсных частиц PM2,5 на тонну выбросов предприятий.