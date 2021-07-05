Бориса Джонсона обругали из-за котлов

Одна из крупнейших строительных компаний Великобритании Taylor Wimpey раскритиковала план правительства, возглавляемого Борисом Джонсоном, по сокращению выбросов углекислого газа в жилищном секторе. Девелопер обругал предлагаемую властями идею отказа от котлов на ископаемом топливе в домах из-за дороговизны и низкой эффективности нового оборудования, пишет The Guardian.

Представители строительной компании выступили против установки тепловых насосов в новостройках в качестве замены газовых котлов, которые правительство Соединенного Королевства считает одной из основных причин образования парниковых газов от недвижимости в Великобритании.

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Компания, которая возводит около 15 тысяч домов ежегодно, заявила, что план Джонсона по сокращению выбросов CO2 от жилищного сектора на 75-80 процентов с 2025 года слишком амбициозный. Оборудование разочарует жильцов высокой стоимостью обслуживания — для дома с тремя спальнями оно будет дороже на 200 фунтов стерлингов, или 20 тысяч рублей, ежегодно, более низкой производительностью и надежностью, чем у газового котла, поделились мыслями в рамках исследования Greenpeace представители Taylor Wimpey. Экоактивисты обвинили строителей в попытке сорвать важную политику страны в области климата, так как на жилье в Великобритании приходится 15 процентов всех выбросов парниковых газов страны.

Руководство Wimpey подчеркивает, что не против смягчения климатического кризиса в жилищной сфере, но есть проблемы с практической реализацией предложений правительства при отсутствии новых стандартов строительства.

В конце июня политику Бориса Джонсона назвали разрушительной для окружающей среды. По данным экологического аудита, на развитие бизнеса в Великобритании правительство тратит гораздо больше средств, чем на охрану природы, из-за чего в стране стремительно исчезают некоторые виды животных.