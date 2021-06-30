Бориса Джонсона обвинили в уничтожении природы

Правительство Великобритании, возглавляемое Борисом Джонсоном, обвинили в неэффективной политике в области охраны окружающей среды, которая ведет к катастрофически стремительному уничтожению дикой природы. Отчет подготовил британский комитет по экологическому аудиту (Environmental Audit Committee (EAC)), пишет The Guardian.

По данным аудиторов, власти тратят на сохранение экологии гораздо больше средств, чем на поддержку промышленности. Из отчета следует, что в Великобритании наблюдается самое большое истощение дикой природы среди стран «Большой семерки» (G7). Председатель комитета Филипп Данн добавил, что большинство обещаний британского парламента по охране биоразнообразия остаются «грандиозными беззубыми заявлениями без механизмов реализации».

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«Мы теряем виды с ужасающей скоростью, а предупреждения никто не принимает во внимание. Проблема коллапса биоразнообразия должна быть у политиков в главной повестке дня, пока не стало слишком поздно. Казначейство по-прежнему придерживается устаревшего мировоззрения, согласно которому рост ВВП рассматривают как ключевой показатель прогресса, а природу — в качестве расходного ресурса», — прокомментировала отчет британский политик Кэролайн Лукас.

EAC призывает правительство увеличивать финансирование экологических программ, а также наладить мониторинг исполнения действующего сейчас 25-летнего экологического плана по защите 30 процентов суши и моря к 2030 году. Экологи требуют контролировать донное траление во всех охраняемых морских зонах, увеличить количество запретных для рыбного промысла территорий. Кроме того, представители комитета настаивают на усиленной защите древних лесов и торфяников.

В июне правительство Джонсона раскритиковали за игнорирование вопроса загрязнения воздуха в Великобритании. Альянс врачей поделился тревожной статистикой смертности населения из-за токсичных выбросов от предприятий и транспорта. Властей просят привести предельный уровень содержания вредных частиц PM2,5 в атмосферном воздухе в соответствие с рекомендациями ВОЗ.