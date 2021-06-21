Бориса Джонсона попросили сбавить токсичность

Члены Союза здравоохранения Великобритании призвали вице-премьера Бориса Джонсона срочно принять меры по снижению токсичности воздуха. Медики попросили обновить нормы допустимых вредных выбросов в стране по рекомендациям ВОЗ, пишет The Guardian.

Альянс врачей и медсестер призывает премьер-министра внести в законопроект об охране окружающей среды Великобритании поправки с целью снижения предельно допустимых значений по содержанию мелкодисперсных частиц PM2,5 в нижних слоях атмосферы.

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«Состояние воздуха является одной из важнейших гарантий здоровья населения. Люди, вдыхающие твердые частицы вредной пыли P2,5, рискуют заболеть или уже страдают серьезными хроническими недугами, затрагивающими не только легкие. Источники загрязнения воздуха мелкодисперсными частицами — автомобильный транспорт, бытовое и промышленное сжигание угля. Выбросы от них более чем вдвое превышают рекомендованный ВОЗ предел», — написали в письме Борису Джонсону британские медики.

На прошлой неделе британское правительство отказалось взять на себя обязательства по установке предельного уровня содержания PM2,5 в стране ниже среднегодовых норм ВОЗ в 10 микрограммов на кубометр. Джонсон пообещал провести общественные консультации для постановки новых экологических целей к октябрю 2022 года. По оценкам Королевского колледжа врачей, в год около 40 тысяч летальных случаев от болезней среди населения Великобритании так или иначе связаны с загрязнением воздуха.

Грязный воздух ежегодно становится причиной миллионов смертей по всему миру. К такому выводу пришли авторы новой научной статьи, опубликованной в журнале Nature Communications. По данным мониторинга источников загрязнения в 204 странах, самыми опасными оказались промышленность, энергетическая отрасль и жилищное хозяйство.