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Бориса Джонсона призвали ограничить британцев в мясе

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Борис Джонсон
Борис Джонсон
Фото: UK Parliament / Jessica Taylor / Reuters

Премьер-министра Великобритании упрекнули в неэффективной политике по защите климата от глобального потепления. Экологи призывают Бориса Джонсона ограничить потребление населением мяса и молока, пишет «Би-би-си».

Представители британского Комитета по изменению климата (Climate Change Committee, CCC) заявляют, что правительство выполняет лишь одну пятую своих обязательств в природоохранных программах, направленных на снижение углеродного следа от деятельности человека.

«Министры должны призывать население есть меньше мяса и молочных продуктов. Крупный рогатый скот — один из главных источников газа (метана), который способствует нагреванию планеты, но власти опасаются негативной реакции, если они попросят людей покупать меньше стейков», — заявляют эксперты.

По предложению членов CCC, ради спасения природы британцам к 2030 году необходимо сбавить потребление мяса на 20 процентов, а к 2050-му — на 35. Для этого кабинет министров Бориса Джонсона должен разработать новую стратегию, при которой население будут поощрять за здоровое питание. Нужны меры поддержки населения в других вариантах осознанного потребления. В частности, при запрете продаж газовых котлов с 2033 года государство могло бы взять на себя расходы по установке в квартирах тепловых насосов.

Представитель кабинета министров заявил, что стратегия властей состоит в том, чтобы Великобритания в ближайшие десятилетия стала полностью безвредной для климата.

«В последние месяцы мы четко заявили о рекордных инвестициях в ветроэнергетику, новой схеме контроля выбросов, инвестициях в размере 5,2 миллиарда фунтов стерлингов (7,24 миллиарда долларов) в защиту от наводнений, планах по декарбонизации тяжелой промышленности», — подчеркнули в правительстве.

Европа сильно отстает от планов по нулевым углеродным выбросам в сельском хозяйстве, заключил в середине июня орган финансового надзора Евросоюза. Объем образования парникового газа от ферм за последние десять лет практически не изменился.

При этом в США многие жители начали отказываться от говядины без призывов правительства. По данным опроса компании Datassentia, 58 процентов американцев предпочитают заменять мясные блюда фруктами, овощами и цельнозерновыми продуктами.

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