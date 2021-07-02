Россиянам пообещали умные поселки

Власти пообещали россиянам строительство умных домов и создание цифровых поселков. План внедрения технологичных решений в жилищную сферу 2 июля на Московском урбанистическом форуме озвучил замглавы Минстроя Максим Егоров, передает ТАСС.

Лучшие технологии и методы для цифровизации городской и сельской среды, которые страна может позаимствовать из мировой практики, эксперты в области градостроительства и урбанистики обсудили в рамках отдельной сессии форума «Диджитал-город. Технологии умного города, меняющие реальность». Максим Егоров представил зарубежным и отечественным специалистам идею по разработке новых проектов строительства загородного жилья.

«Новое строительство должно быть увязано с внедрением цифровых технологий. Среди текущих целей и задач Минстроя России — умный загородный дом. Мы будем разрабатывать типовое технологическое решение, чтобы в дальнейшем появлялись целые цифровые поселки», — сказал Егоров.

Чиновник добавил, что именно пандемия, когда большинство людей на долгое время перешли к удаленному формату работы из дома, доказала важность внедрения умных технологий не только в социальной и транспортной инфраструктуре, но и в быту.

В конце 2020 года представители компании МТС сделали прогноз, что в ближайшие десять лет техника на искусственном интеллекте появится в доме у каждого россиянина. Такой вывод эксперты подкрепляют данными о повсеместном внедрении устройств, которые упрощают или полностью автоматизируют рутинные процессы. Примером уже служит робот-пылесос, умные холодильники, замки и прочие гаджеты.