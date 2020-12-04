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В МТС спрогнозировали время появления искусственного интеллекта в каждом доме

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Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Через 10 лет искусственный интеллект появится в каждом доме. Таким прогнозом на международной конференции AI Journey поделился руководитель Центра искусственного интеллекта МТС Александр Ханин. По его мнению, среди основных трендов развития технологии в России — повсеместное применение робототехники, модернизация и распространение технологии умных городов, включение виртуальных ассистентов в повседневную активность людей и в бизнес-процессы компаний.

«Технологии сегодня находят все больше точек применения. Робототехника перестает быть уделом только промышленной автоматизации, некоторые устройства, например, роботы-пылесосы, уже есть во многих домах. Скоро появятся разные помощники, ассистенты, социальные роботы. Раньше умный город фокусировался в основном на безопасности — для задач полиции, для розыска людей применялись технологии распознавания лиц. Сейчас у этих технологий спектр задач гораздо более широкий. Например, оптимизируется система общественного транспорта, прогнозируется дорожная ситуация, чтобы люди добирались на работу быстрее, и больше времени оставалось на другие задачи», — прокомментировал прогноз Александр Ханин.

Эксперты МТС также отметили, что искусственный интеллект проникает во все больший спектр устройств — датчики, IP-камеры, носимые устройства, смартфоны, разные VR-гаджеты. Это позволяет сокращать время на выполнение запросов, так как все вычисления происходят на самом устройстве.

МТС развивает технологии ИИ, включая Natural Language Processing и Voice Recognition, для создания продуктов в области клиентского сервиса, медицины, юриспруденции и других областях с 2017 года. В 2019 году МТС совместно со Сбербанком, «Яндексом», Mail.ru, «Газпром нефтью» и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) создали альянс для развития искусственного интеллекта в России.

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