МТС дала прогноз по занятости роботов через пять лет

Через пять лет роботы возьмут на себя половину рабочих процессов благодаря виртуальным ассистентам и RPA (роботизированной автоматизации процессов), спрогнозировала МТС. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе оператора. Согласно оценке экспертов, в течение пяти лет более половины российских компаний будут использовать искусственный интеллект для трансформации бизнеса.

«Наибольшим потенциалом для внедрения разработок на основе искусственного интеллекта в России обладают такие сферы как телекоммуникации, медиа, ритейл и финансы, также к перспективным отраслям можно отнести промышленность, логистику и здравоохранение», — рассказал руководитель Центра искусственного интеллекта МТС Александр Ханин на конференции «День инноваций АФК "Система": искусственный интеллект». На мероприятии 10 ноября представители индустрии искусственного интеллекта, в том числе «Яндекс», Сбер, Mail.ru Group, обсудили развитие рынка, обозначили тренды и перспективы применения ИИ-технологий.

Руководитель ИИ Yandex Александр Крайнов также выделил сферу здравоохранения, как одну из самых перспективных для внедрения ИИ, и отметил, что потенциальная польза таких технологий в медицине существенно превышает риски из-за возможных ошибок искусственного интеллекта.

По словам управляющего директора Сбера Владимира Авербаха, лидерство страны в области ИИ должно быть обеспечено за счет стимулирования спроса на технологии со стороны крупных и средних компаний. Сейчас топ менеджмент компаний видит существенные риски при запуске таких проектов, поэтому государство должно осуществлять взвешенную политику по стимулированию спроса, в том числе путём соответствующих налоговых мер.

Масштабное внедрение ИИ-ассистентов существенно трансформирует процессы в HR, ретейле, обслуживании клиентов, работе с документами, в том числе это поможет улучшить клиентский опыт и обеспечить персонализацию контента, сказал Александр Ханин. По его словам, чтобы продолжить развитие ИИ-индустрии в России, необходимо обеспечить взаимное сотрудничество государства, бизнеса, научного и образовательного сообщества. Кроме того, необходимо законодательное регулирование работы с большими данными и решение проблемы нехватки квалифицированных кадров.

МТС развивает технологии ИИ для создания продуктов в области клиентского сервиса, медицины, юриспруденции и других областях с 2017 года. В 2019 году МТС совместно со Сбербанком, «Яндексом», Mail.ru, «Газпром нефтью» и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) создали альянс для развития искусственного интеллекта в России.