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МТС получила международную премию PROBA Awards 2020

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Фото: PROBA Awards

Подведены итоги ведущей международной премии в области коммуникаций PROBA Awards 2020, в ходе которой МТС представила проект помощи локальным сообществам и стала победителем в номинации «Интегрированные кампании», сообщает пресс-служба мобильного оператора.

Отмечается, что в основе программы — уникальный для России формат долгосрочной коммуникации бренда и микросообществ: МТС обращается напрямую к инициативным жителям и активистам локальных сообществ, которые реализуют социально значимые в их окружении проекты.

В 2019 году МТС реализовала 480 проектов помощи локальным сообществам по всей стране: были собраны необходимые вещи для людей, оказавшихся в зонах затоплений; оказана помощь многодетным и малоимущим семьям в подготовке детей к школе; были обустроены спортивные площадки и велотрассы; восстановлены старинные дома; поисковые отряды обеспечены необходимым для их работы оборудованием. Благодаря помощи, которую оказывает МТС, небольшие сообщества получают возможность решать жизненно важные для их региона проблемы, а компания получает поддержку лидеров мнений сообществ, которым по-настоящему доверяют, и лояльность местных жителей.

Конкурс PROBA AWARDS в 2020 году провошел в 20-й раз. Он нацелен на развитие профессиональных коммуникаций, поиск лучших специалистов в отрасли и представление выдающихся коммуникационных проектов на международном уровне. Наряду с Cannes Lions, Global SABRE Awards, Gold Quill Awards, премия входит в Национальный рейтинг коммуникационных компаний с высшей градацией — класса «А».

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