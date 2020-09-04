МТС ТВ и «Среда» снимут сериалы «Хрустальный» и «Сцены из супружеской жизни»

МТС Медиа и «Среда» приступили к съемкам трех новых проектов — сериалов «Хрустальный», «Коса» и «Сцены из супружеской жизни». Всего компании снимут семь совместных проектов для онлайн-кинотеатра МТС ТВ. Премьера намечена на 2021 год. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МТС Медиа.

Над сценарием первого совместного проекта «Хрустальный» работал автор Олег Маловичко («Метод», «Троцкий»). Это остросюжетная психологическая драма, основанная на реальных событиях. Зритель вместе с главным героем пройдет огромный путь осознания и преодоления травмы, изменившей всю его жизнь. В главной роли снимается актер Антон Васильев, известный широкой аудитории по проектам «Звоните Ди Каприо» и «Невский».

Сериал «Коса» — увлекательный триллер категории 18+ о серийном убийце, имеющем собственную систему выбора жертв. Героем движет одно желание — спасти детей от нелюбви, калечащей им жизни. Зритель будет наблюдать за событиями со стороны двух главных героев сериала — журналист (Александр Горбатов) и следователь (Линда Лапиньш) пустятся в поиск жестокого убийцы, пройдут множество испытаний, что в итоге освободит их от собственных страхов. Режиссером проекта стал Игорь Волошин («Нирвана», «Ольга», «Физрук»). Съемки «Косы» проходят в Калининграде.

Третий совместный проект МТС Медиа и «Среды» — радикально смелая история «Сцены из супружеской жизни». Дерзкое драмеди в формате 18+ расскажет о нестандартном подходе к разрешению кризиса в семейной жизни. Случайное трагическое событие не только вновь скрепляет семейные узы двух молодых людей, возвращает страсть и взаимное притяжение, но и приносит паре непреодолимые проблем. Проект с участием актеров Петра Скворцова («Ученик») и Алены Михайловой («Чики») затронет темы кризиса любви, созависимых отношений и тему природы сексуального влечения. Провокационный проект «Сцены из супружеской жизни» можно будет посмотреть в следующем году.

Помимо активного сотрудничества с производителями сериального контента, МТС Медиа занимается производством оригинальных проектов для собственного онлайн-кинотеатра: первым из них стал сериал «Клиника счастья» с Дарьей Мороз в главной роли категории 18+, как выразились в МТС Медиа, — «о взаимосвязи секса и счастья». Выход проекта запланирован на второй квартал 2021 года.