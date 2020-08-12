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МТС подарит полгода подписки на Spotify Premium

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Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Компания МТС и шведский музыкальный стриминговый сервис Spotify договорились о партнерстве, в рамках которого абоненты оператора смогут 6 месяцев бесплатно пользоваться подпиской Spotify Premium. Подключить подписку можно в приложении «Мой МТС» в разделе «Акции» или по команде *123#. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе оператора.

По истечении бесплатного полугодового периода стоимость подписки Spotify Premium для абонентов МТС составит 169 рублей в месяц.

В музыкальной библиотеке Spotify представлено более 60 миллионов треков, которые можно слушать в высоком качестве на любом устройстве, офлайн и без рекламы. Для удобства пользователей собрано 4 миллиарда плейлистов, также каждый день сервис подбирает персональные рекомендации новой музыки.

Spotify — интернет-сервис потокового аудио, позволяющий прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты, не скачивая их на устройство. На сервис приходится более 36 процентов мирового аудиостриминга, он доступен практически на всех континентах. Более 70 процентов прослушиваний музыки происходит через плей-листы, а не по поисковому запросу или со страницы артиста.

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