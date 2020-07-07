МТС ТВ упростила подписки

МТС объявила о новом принципе формирования подписок на платформе МТС ТВ и запуске свежих предложений — подписок «Супер» и «Супер Плюс». Новый подход к комбинации контента в подписке строится на объединении большой библиотеки фильмов и сериалов по запросу и широкого выбора телеканалов в высоком качестве. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе оператора. Количество подписок сократилось по сравнению с прежним, теперь подписки более четко структурированы и таким образом, компания расширила возможности своего сервиса как маркетплейса, подчеркнули в пресс-службе МТС.

«При формировании нового подхода к подпискам мы исходили из максимального удобства для пользователя. Мы отказались от множества дробленых предложений и сформировали две гармонизированные комбо-подписки. Подписка "Супер" — универсальна, она предлагает все самые интересные каналы, которые сейчас есть на российском рынке, и широкую линейку фильмов и сериалов, в том числе новинок от студий мейджоров. Подписка "Супер Плюс" усилена тематическими и фильмовыми каналами и большой библиотекой контента для детей. Мы готовы обеспечить всех, кто хочет смотреть в России качественный лицензированный контент, доступом к нему на любом экране: от смартфона до многофункционального домашнего кинотеатра», — прокомментировал запуск продукта операционный директор МТС Медиа Алексей Иванов.

Подписка «Супер» делает акцент на развлекательном контенте. В нее включены признанные хиты мирового проката последних лет, популярные сериалы, в том числе производства мейджоров: «Дэдпул» и «Дэдпул 2», «Стражи галактики» и «Стражи галактики 2», новые «Джентельмены», «Зеленая Книга», «Куда ты пропала, Бернадетт?», все фильмы вселенной MARVEL, лучшие отечественные кинокартины недавних релизов: «Викинг», «Движение вверх», «Легенда № 17» и многие другие. Телепакет подписки включает в себя более 100 телеканалов в высоком качестве: фильмовых, спортивных, детских, взрослых, национальных, научно-популярных, посвященных хобби и досугу. Большинство каналов воспроизводится в формате HD. На платформе возможно управление эфиром телеканалов: запись, пауза, перемотка и отложенный просмотр.

В подписке «Супер Плюс» еще пятьдесят телеканалов и специальный контент для детей: «Храбрая сердцем», «Маша и Медведь», «Фердинанд», «Пингвины мистера Поппера», «Вспыш и чудо машинки», «Рапунцель: новая история», «Монстры на острове», «Щенячий Патруль» и другие. Подписка «Супер» также доступна в рамках программы лояльности МТС Премиум.

