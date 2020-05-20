Гоша Куценко в день своего рождения 20 мая выступит на МТС ТВ

Популярный артист театра и кино, музыкант и общественный деятель Гоши Куценко даст онлайн концерт в свой день рождения на платформе МТС ТВ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе оператора. Концерт состоится в прямой трансляции в среду 20 мая в 19 часов по московскому времени на платформе МТС ТВ.

«Такого со мной еще не было, — делится впечатлениями артист, — Я буду праздновать день рождения онлайн! Приходите ко мне на концерт на платформе МТС ТВ. Приглашаю!».

Гоша Куценко — известный в России актер театра и кино, музыкант, общественный деятель. Активно участвует в музыкальных проектах с 2004 года. В 2008 году создал собственную группу, с которой выпустил уже четыре студийных альбома и готовит пятый.

МТС уже организовала и провела концерты групп «Чайф», «Пелагея», «The Hatters», «Чиж & Co», Вячеслава Бутусова, «Несчастного случая», «Секрета», «Мумий Тролля», «Мы». В общей сложности концерты посмотрело несколько десятков миллионов зрителей. Число просмотров продолжает расти за счет просмотров записей выступлений. Общее количество лайков, репостов и комментариев исчисляется сотнями тысяч. Записи концертов после трансляции доступны на платформе МТС ТВ в подборке «Карантинники».

