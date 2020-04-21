МТС зафиксировала повышенный интерес к самообразованию

После введения режима самоизоляции на 70 процентов увеличилось число новых пользователей платформы МТС Smart University и сервиса бизнес-образования «МТС Университет», а 34 процента постоянных клиентов стали заниматься чаще. Об этом говорится в сообщении МТС.

Как показал опрос пользователей, 48 процентов рассчитывают применить свои знания после того, как экономика начнет восстанавливаться. Еще 20 процентов ожидают, что международные компании начнут удаленный рекрутинг и готовятся к карьерному рывку, а еще 20 процентов боятся потерять конкурентоспособность на рынке труда, если не будут заниматься самообразованием.

Среди дисциплин, которые респонденты считают необходимым изучать, чтобы преуспеть на рынке труда, на первом месте стоит английский язык, далее следуют разделы знаний, связанные с IT и финансами.

Также в компании отметили рост спроса на онлайн-обучение среди школьников: число учащихся на программах подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по английскому языку, математике и русскому языку на платформе SmartUniversity за последний месяц увеличилось в 2 раза.

«С одной стороны, рост числа старшеклассников среди наших учеников обусловлен сезонностью — школьники продолжают готовиться к итоговым экзаменам несмотря ни на что. Но с другой стороны, мы видим, что количество взрослых учеников тоже растет. Мы связываем это с влиянием экономических обстоятельств и изменением образа жизни: у людей появилась и дополнительная мотивация, и свободное время, чтобы активно изучать английский язык», — комментирует руководитель SmartUniversity Ярослав Смирнов.

Главным критерием, по которым респонденты выбирают онлайн-курсы, является качество образовательного контента — с этим согласны 70 процентов опрошенных. Известность спикера, читающего курс, является определяющей лишь для 29 процентов. При этом, каждый второй готов при выборе опираться на рекомендации друзей и отзывы в социальных сетях.

Smart University — сервис МТС для дистанционного образования, на базе которого осуществляются индивидуальные и групповые занятия для взрослых – по английскому языку, а для учеников 5-11 классов по русскому, математике и английскому языку. Обучение проходит на цифровой платформе через мобильное приложение или сайт сервиса.

МТС Университет — цифровая среда комплексного бизнес-образования, включающая в себя карьерные онлайн-курсы, корпоративное обучение, школу продуктового дизайна, тренинги.

