Стриминговая платформа МТС заинтересовала крупный бизнес

Компания МТС менее чем за год увеличила размер аудитории своей стриминговой платформы WASD.TV до уровня, который стал привлекателен для крупного бизнеса, заинтересованного в работе с молодыми пользователями. В результате партнером очередных соревнований между стримерами стала компания LG Electronics, говорится в сообщении оператора связи.

Как отметила руководитель киберспортивного направления МТС Ирина Семенова, «WASD.TV продолжает набирать аудиторию, что делает платформу привлекательной в том числе для рекламодателей, которые находятся в поисках новых каналов общения с геймерами, стримерами и их зрителями». Преимущество относительно новой площадки перед зарубежными платформами заключается в отсутствии «замусоренности» большими рекламными объемами, следовательно, контакт с каждым пользователем обойдется рекламодателю значительно дешевле.

Как сообщили в МТС, от сезона к сезону количество зрителей и участников значительно растет. По итогам прошедших соревнований было отмечено более семи тысяч участников. Зрители провели почти 800 тысяч часов за просмотром стримов.

МТС развивает различные решения в области гейминга, профессионального киберспорта и мультимедийного контента на базе интерактивной медиаплатформы WASD.TV. Ключевым киберспортивным партнером платформы является организация Gambit Esports. В рамках партнерства игроки клуба участвуют в создании собственного контента платформы и ведут прямые трансляции на WASD.TV.