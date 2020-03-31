МТС объединила популярные цифровые сервисы для оставшихся дома россиян

Оператор сотовой связи МТС объединил самые популярные цифровые сервисы в единый пакет для тех, кто остался дома из-за временных ограничений, связанных с карантинными мерами. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе оператора. МТС предлагает за один рубль подключиться к телевизионной платформе МТС ТВ и получить бесплатный доступ к расширенному набору сервисов для организации жизни и досуга в условиях карантина.

Подписка на МТС ТВ станет ключом к библиотеке, фитнесу и консультации врача. Подключиться сможет пользователь любого оператора. Цена опции — один рубль. В пакете сервисов подписчик получит возможность смотреть 50 телеканалов, более 500 сериалов, игровых и документальных фильмов, обратиться за срочной онлайн-консультацией к дежурному терапевту или профильному врачу; воспользоваться программами тренировок и рекомендациями по питанию; получить доступ к сотням тысяч книг художественной и профессиональной литературы.

«Наши цифровые решения будут вашими помощниками в доступе к привычным в жизни услугам и развлечениям: кино, книгам, спорту, медицине, даже в условиях действующих ограничений на передвижения по городу, — комментирует предложение вице-президент МТС по развитию медиабизнеса Игорь Мишин. — Период самоизоляции и карантина — это возможность, хоть и вынужденная, освоить новые сервисы, посмотреть любимые фильмы и сериалы, читать, узнавать новое, и в то же время быть на связи с врачами, если понадобится».

Предложение доступно для подключения до 30 апреля абонентам всех операторов. Через месяц после подключения сервисы будут отключены. При желании абоненты смогут заново подключиться на понравившиеся ему цифровые решения МТС.

