Оператор МТС создал умную колонку, голосового помощника и систему умного дома. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на внутреннюю переписку компании.

Умная колонка будет работать с голосовым помощником «Марвин». Разработанный на основе искусственного интеллекта ассистент будет рассказывать новости, сообщать прогноз погоды, включать музыку и аудиокниги, отвечать на вопросы, а также управлять умным домом. На первом этапе колонку в количестве тысячи экземпляров раздадут сотрудникам МТС, которые будут тестировать девайс и указывать на ошибки искусственного интеллекта.

Материалы по теме Без рук Российская колонка умнее Apple. И это только начало

Технические характеристики колонки, как и ее цена, не раскрываются. В продажу девайс поступит в первой половине 2020 года, как только закончится внутреннее тестирование. Колонка с голосовым ассистентом будет доступна вместе с системой умного дома.

В настоящий момент единственной умной колонкой от российской компании на рынке является представленная в мае 2018 года «Яндекс.Станция» с «Алисой». Разработкой собственных голосовых помощников занимаются «Сбербанк» и Mail.ru Group.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!