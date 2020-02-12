МТС запустила онлайн-маркет с сервисами для микробизнеса и самозанятых

На платформе «МТС Твой бизнес» теперь можно подключить планировщик задач Workzen, который помогает управлять бизнесом и заменяет собой разрозненные аналоговые инструменты: «МТС Маркетолог» для запуска таргетированной мобильной и медийной рекламы и сервис для проверки контрагентов, который анализирует и предоставляет заключение о благонадёжности проверяемых компаний. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе оператора.

До конца года портфель платформы пополнят новые продукты и сервисы МТС и партнеров, в частности появятся услуги МТС Банка, конструкторы сайтов и документов, а также программа лояльности.

«У МТС существует ряд зарекомендовавших себя продуктов для малого бизнеса: от рекламных инструментов продвижения на основе big data до онлайн-касс и облачных сервисов. Создание единой платформы цифровых бизнес-решений — логичный шаг в развитии этого направления. На базе этой платформы мы сможем быстро развивать экосистему продуктов для малого бизнеса, в том числе, за счёт партнёрских сервисов, которые будут проходить тщательный отбор и проверку, чтобы мы могли гарантировать надёжность и эффективность предлагаемых решений», — отметил первый вице-президент по клиентскому опыту и маркетингу МТС Вячеслав Николаев.

