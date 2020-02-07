В работе МТС произошел сбой

В работе оператора МТС произошел сбой, следует из данных сайта Downdetector.

Пользователи сообщают, что устройства с сим-картой оператора не могут поймать сеть. Кроме того, им недоступен интернет.

На перебои связи жалуются абоненты Москвы и Подмосковья, Петербурга, Твери, Тулы, Воронежа, Иваново, Краснодара и других городов России.

Пик жалоб пришелся на час дня по московскому времени.

В пресс-службе компании заявили, что сбоя в работе сети нет, передает агентство «Москва». По словам представителя компании, сеть работает в обычном режиме, а сложности абонентов с подключением в Москве длились менее одной минуты.

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