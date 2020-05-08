МТС продлит действие пакета #БудьДома

МТС до конца мая 2020 года продлит пакет сервисов #Будьдома, который позволяет за рубль подключиться к целому набору полезных и развлекательных цифровых решений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе оператора.

Подписка на МТС ТВ откроет доступ к библиотеке, фитнесу, музыкальному приложению и консультации врача.

Подключиться к сервисам может пользователь любого оператора всего за один рубль. В пакете сервисов можно будет получить возможность смотреть 50 телеканалов и тысячи игровых и документальных фильмов и сериалов, обратиться за срочной онлайн-консультацией к дежурному терапевту или профильному врачу; воспользоваться программами тренировок и рекомендациями по питанию; получить доступ к сотням тысяч музыкальных произведений и книг художественной и профессиональной литературы.

Оператор обращает внимание на то, что для тех, кто успел воспользоваться предложением ранее, подписка будет продлена на тех же условиях, но с новым промокодом.

Набор сервисов позволяет не только разнообразить досуг, но и организовать сбалансированный режим дня в условиях ограничения выхода из дома: фитнес поможет бодро начинать, закачивать день и расслабляться в перерывах между работой или домашними хлопотами, платформа МТС ТВ пригодится не только для доступа к актуальной информации основных и важных телеканалов, но и для вечернего отдыха или для того, чтобы развлечь детей в онлайн кинотеатре, библиотека – позволит отвлечься и получить новые знания, музыка может служить и фоном для работы, и развлечением, а онлайн-консультация с врачом нужна как никогда.