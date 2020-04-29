Популярные музыканты споют и сыграют для соблюдающих карантин россиян

Платформа МТС ТВ запускает программу онлайн-концертов «карантинники», доступных для абонентов всех операторов, заявили «Ленте.ру» в пресс-службе оператора.

«Карантинники» — это онлайн-квартирники российских звезд в условиях самоизоляции. Музыканты исполняют свои произведения у себя дома. Концерты транслируются на платформе МТС ТВ по понедельникам, средам и пятницам в 19 часов. 29 апреля на платформе транслируется концерт «Мумий Тролля» с его бессменным лидером Ильей Лагутенко.

«В период самоизоляции всем нам остро не хватает теплого человеческого общения. Чтобы восполнить эту потребность, мы на МТС ТВ запустили "Карантинники": музыканты исполняют свои песни и инструментальные произведения, как если бы они играли для друзей. А их друзьями становятся все зрители, которые слушают их по ту сторону экрана», — прокомментировал вице-президент МТС по развитию медиабизнеса Игорь Мишин.

Концерты проходят в камерной обстановке и призваны создать у зрителя ощущение личного общения с музыкантами. Артисты, как и зрители, сетуют на отсутствие контакта со зрителями. И продолжение концертной деятельности, пусть и в онлайн формате, для них сейчас очень важно. В ближайшее время запланированы концерты Юлианны Карауловой, групп «Обе две», «МЫ», Uma2rman, Pompeya; ГРАДУСЫ, IOWA, LIZER, АИГЕЛ, Sirotkin; «Дельфина», «Хадн Дадн», певицы Ольги Серябкиной.

После трансляции все концерты доступны в записи на платформе МТС ТВ.

МТС ТВ также транслирует большие онлайн-концерты популярных исполнителей, которые проходят каждое воскресенье на vr-платформе оператора. На большой онлайн-площадке концерты отыграли группы «Несчастный случай», «Чайф», «Чиж», «Пелагея», The Hatters и Вячеслав Бутусов. Трансляции посмотрели в общей сложности свыше 30 миллионов зрителей.

