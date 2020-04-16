Объявлена сотня лучших работодателей России

HeadHunter опубликовал рейтинг лучших работодателей России по итогам 2019 года. Возглавили рейтинг госкорпорации «Газпром нефть», «Росатом» и «Сибур». Также в лидерах общего рейтинга и первыми в своих отраслях оказались Coca Cola HBC Россия, МТС, Сбербанк и «М.Видео-Эльдорадо».

Российский список наиболее привлекательных сфер для соискателей сильно отличается от зарубежных. Так, в конце 2019 года Forbes опубликовал мировой рейтинг «500 лучших работодателей 2019», где первая пятерка лидеров представлена исключительно ИТ-сферой. В России из технологических и ИТ-компаний наверху списка оказалась только одна — МТС.

За последний год компания действительно вышла далеко за пределы традиционной для себя сферы телекоммуникаций, запустив собственные цифровые сервисы в сфере развлечений, медиа, образования, медицины. Все это потребовало расширения штата экспертами в новых отраслях, и одновременно сделало компанию более привлекательной для потенциальных сотрудников. Кроме того, текущая ситуация в мире усиливает значимость ИТ-компаний, что означает дальнейшее укрепление тренда на интерес именно к работодателям из технологической сферы.

Рейтинг работодателей HeadHunter формируется на основе опроса соискателей на платформе hh.ru, оценки вовлеченности сотрудников компаний-участниц и эффективности и степени развитости HR-подразделений работодателей.

