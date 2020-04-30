МТС предоставила бесплатную связь врачам инфекционных центров

Оператор сотовой связи МТС предоставил бесплатную мобильную связь врачам, участвующим в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом в соцсетях сообщили абоненты оператора, а «Лента.ру» получила подтверждение в пресс-службе МТС.

Стартовавший 30 апреля проект опирается на данные оперативного штаба о врачах из наиболее пострадавших от эпидемии регионов и самых загруженных медицинских учреждений. Более пяти тысяч сотрудников инфекционных больниц — абоненты МТС — в SMS начали получать инструкции по подключению льготного тарифа, пояснили «Ленте.ру» в пресс-службе оператора. Переход на тариф происходит после отправки пользователем USSD-команды со своего телефона.

«В специально разработанный тариф входит 600 минут голосовых вызовов, 600 SMS, безлимитные звонки на номера МТС и 10 гигабайт мобильного интернета в месяц. Мы не будем брать никакой платы по этому тарифу в течение трех месяцев с момента подключения, но и после его стоимость будет льготной и составит 200 рублей в месяц», — рассказал представитель МТС.

Проект по предоставлению бесплатной связи для врачей начался с Москвы и республики Татарстан и будет в дальнейшем распространяться на другие регионы.

