МТС запустила для клиентов программу привилегий, участники которой могут рассчитывать на приятные скидки, бонусы и приоритетное обслуживание в салонах МТС, отделениях МТС Банка, при звонках в контактный центр. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе оператора.

Среди главных привилегий программы: бесплатный доступ к пакету ТВ-каналов, фильмов и сериалов в МТС ТВ, скидки на гаджеты в салонах МТС, 20 процентов кэшбэка при подключении цифровых сервисов МТС, более выгодные ставки кредитования и накопления в МТС Банке.

Воспользоваться программой привилегий могут все, кто тратит на услуги оператора от 1 500 рублей в месяц. Причем необязательно речь идет о мобильной связи, это могут быть также домашнее и спутниковое телевидение, домашний интернет или цифровые сервисы компании, подчеркнули в пресс-службе оператора. Попавшие в программу клиенты смогут пользоваться скидками и бонусами в течение трех месяцев, даже если расходы на связь в этот период снизятся. Те, чьи траты на услуги связи изначально меньше порога в полторы тысячи рублей, могут подключить подписку за 199 рублей в месяц и наслаждаться всеми привилегиями.

