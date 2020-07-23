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МТС запустила маркетплейс для геймеров

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Фото: Depositphotos

Компания запустила маркетплейс для геймеров, который объединил все платформы, представленные на российском рынке — GFN.RU (на технологиях NVIDIA GeForce NOW), Loudplay, Playkey и DROVA. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Облачный гейминг позволит мгновенно запускать игры, использовать высокие настройки с качественной графикой без необходимости постоянно покупать и обновлять «железо» ― нужен только быстрый и стабильный интернет.

Абоненты компании могут получат специальные условия для пользования сервисами через маркетплейс: для игроков через GFN.RU — кешбэк 99 рублей в месяц, через Playkey и DROVA – бесплатный промопериод, для игроков через Loudplay – бонусные часы. Подключить и оплатить подписку на любой из игровых сервисов пользователи могут в маркетплейсе, а также в приложении Мой МТС в разделе «Акции».

В марте 2019 года компания перевела в открытое бета-тестирование собственную интерактивную медиаплатформу WASD.TV – стриминговый сервис, на базе которого реализуются различные решения в области гейминга, профессионального киберспорта и мультимедийного контента.

Сервис доступен на ПК и на устройствах с ОС Android и iOs. Ключевым киберспортивным партнером платформы является организация Gambit Esports, о покупке которой было объявлено в 2018 году.

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